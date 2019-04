Brutaler Überfall auf Seniorin in Düsseldorf

Ein Räuber hat eine 84-Jährige in ihrer Düsseldorfer Wohnung überfallen und gefesselt zurückgelassen. Der Mann hatte nach Polizeiangaben vom Sonntag (28.04.2019) am Freitag an der Haustür der Frau geklingelt und angegeben, die Terrassentür reparieren zu wollen. Als die skeptische Seniorin ihn abweisen wollte, habe der Täter die Frau brutal in die Wohnung gestoßen und im Schlafzimmer aufs Bett geschmissen.

Hier riss er der 84-Jährigen die Halskette ab, fesselte sie an den Handgelenken, wickelte sie in eine Decke und fixierte sein Opfer mit starkem Klebeband. Zudem habe der Räuber der Frau den Mund zugeklebt. Danach durchsuchte der Täter die Wohnung. Nach Polizeiangaben kehrte er immer wieder zu der Gefesselten zurück, bedrohte sie und forderte die Herausgabe von weiteren Wertsachen. Anschließend floh er.