Falsche Polizisten auf A3 rauben 15.000 Euro

Einer der Täter trat von hinten an das Auto der Ukrainer und kontrollierte die drei Insassen auf Drogen. Danach fragte er auch nach Falschgeld. Als die Ukrainer ihr Geld vorzeigten, riss der falsche Polizist 15.000 Euro an sich und rannte zum Auto zurück.

Opfer versucht, Täterauto aufzuhalten

Jetzt erkannten die Ukrainer, zwei Männer und eine Frau, dass sie Opfer eines Raubüberfalls geworden waren. Einer der Männer rannte noch zum Auto der Täter, das hinter ihrem Gespann stand. Er versuchte, den Wagen am Wegfahren zu hindern. Der Mann am Steuer gab aber rücksichtslos Gas, sodass der Ukrainer angefahren und auf den Boden geschleudert wurde. Er musste später in einem Krankenhaus behandelt werden.

Fahndung aussichtslos

Danach fuhren die Beraubten zur Raststätte Siegburg West und riefen von dort aus die Polizei zur Hilfe. Eine Fahndung löste die Polizei da nicht mehr aus. Der Vorsprung der Flüchtigen auf der Autobahn in Richtung Frankfurt war schon zu groß. Außerdem konnten die Opfer nur sehr vage Angaben zum Aussehen der drei Männer und zu deren Auto machen.

Autobahnraub nimmt zu

Nach Angaben der Polizei häufen sich ähnliche Fälle in jüngster Zeit. Gerade auch Ausländer seien immer wieder die Opfer. Vermutlich suchen die Täter gezielt nach ihnen, weil sie davon ausgehen, dass die nicht unbedingt vertraut sind mit Polizeikontrollen in Deutschland.

Stand: 20.08.2019, 07:03