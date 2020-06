War der Verdächtige im Fall Maddie im Mai 1996 in Hemmerden, wo die damals elfjährige Claudia Ruf verschwand? Oder war er in Portugal? Da der 43-Jährige schweigt, wird es für die Ermittler schwierig ein Bewegungsprofil rund um die Tatzeit zu erstellen.

Der 43-Jährige aber gerät immer mehr ins Fadenkreuz der Polizei. Sie überprüft ihn in einem ebenfalls 1996 begangenen Mordfall an einem 16-jährigen Mädchen in Belgien und einen Kindsmord zwei Jahre später in Frankfurt. Im Fall Claudia Ruf, die entführt, missbraucht und ermordet worden war, verfolgt die Bonner Polizei weitere 500 Spuren.