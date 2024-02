Der Mann soll Teil einer Bande gewesen sein, die laut Anklage unter anderem von Troisdorf aus mit gefälschen Online-Shops weit mehr als 500 Käufer um insgesamt 230.000 Euro geprellt haben soll.

Die von den Käufern über das Internet bestellten Elektronikartikel wurden nie ausgeliefert, so die Staatsanwaltschaft. Hinter dem Mann stand laut Ermittlern eine international agierende Gruppe, die in Deutschland eine ganze Reihe gefälschter Onlineshops betrieb.

Übernahme von echten Shops

Der Angeklagte soll innerhalb der Organisation die Aufgabe gehabt haben, in Deutschland in Betracht kommende Unternehmen aufzuspüren und zu falschen Versandhäusern umzubauen. So wie 2017 das Troisdorfer Unternehmen „UpYou“.

Dem Angeklagten droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe

Der Auftritt des Onlineshops „UpYou” machte damals einen seriösen Eindruck und auch die Bewertungen waren im Sommer 2017 noch positiv: Außerdem warb die Troisdorfer Firma mit einem professionellen Hochglanz-Werbevideo mit bis zu 30 Prozent Rabatt auf die angebotenen Elektronikartikel wie Smartphones, Computer oder Kaffeevollautomaten.

Ladenlokal als Showroom angemietet

Um möglichst seriös zu wirken, hatten die Betreiber sogar in Hennef ein Ladenlokal gemietet und eine Sekretärin eingestellt. Außer einigen wenigen, zufällig ausgewählten Kunden erhielt aber niemand die bestellten Waren. Die Bande wollte mit seriösem Schein potenzielle Kunden nur um ihr Geld bringen.

Vier Männer bereits verurteilt

Ende August 2017 brach der Handel nach einer Flut von Strafanzeigen und Beschwerden zusammen. Im Frühjahr 2018 nahm die Polizei schließlich vier türkischstämmige Männer fest. Alle wurden zwischenzeitlich verurteilt, sie hatten mit gefälschten griechischen Pässen versucht, ihre Identitäten zu verschleiern.

54-Jährigem droht mehrjährige Gefängnisstrafe

Dem in Duisburg lebenden Angeklagten gelang es damals, sich in die Türkei abzusetzen. Im August vergangenen Jahres konnte er aber verhaftet werden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung droht dem 54-Jährigen eine mehrjährige Gefängnisstrafe.

Staatsanwaltschaft Bonn

Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR am 2.2.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Bonn und im Radio auf WDR 2.