Für Köln ist es bereits der zweite fahrscheinlose Tag. Im Juni 2018 hatte die Premiere stattgefunden. Der Aktionstag wurde damals gut angenommen und viele Kölner nutzten nach Angaben der Stadt die Busse und Bahnen.

"Wichtiges Signal"

Felix Kopinski, Fraktionsvorsitzender der Sozialliberalen Ratsfraktion aus Bonn ergänzt: " Der Fahrscheinlose Tag ist auch für uns in Bonn ein wichtiges Signal. Werbung für den ÖPNV und einen Beitrag zur Verbesserung von Luftqualität und Klimaschutz. Gut, dass wir jetzt auch dabei sind ."

Autofreie Nord-Süd-Fahrt

Die Nord-Süd-Fahrt in Köln

Neben dem ticketfreien Tag findet in Köln auch die Aktion "Straßenland" statt. Dabei wird die zentrale Verkehrsachse durch die Kölner Innenstadt, die so genannte "Nord-Süd-Fahrt", für Autos gesperrt. Statt rollendem Autoverkehr bauen dort Künstler ihre Stände auf und werden den Raum neu nutzen. So entsteht eine Ausstellungsund Interaktionsplattform für zukünftige Mobilitätskonzepte und nachhaltiges Zusammenleben.