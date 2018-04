Die Fahrradmesse "Cyclingworld" ist am Samstag (07.04.2018) schon zum zweiten Mal in Düsseldorf gestartet. In diesem Jahr werden mehr als 20.000 Besucher erwartet.

Neueste Trends von 180 Ausstellern

Bei über 180 Ausstellern können sich die Besucher über die richtigen Helme bis zum passenden Sattel von Experten beraten lassen.

Die Cyclingworld 2017 in Düsseldorf.

Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, direkt vor Ort ein paar Räder Probe zu fahren. Es wurde extra ein Demo-Bereich mit 300 Testrädern installiert.

Einblicke in die Geschichte des Fahrrads

Zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, interessante Einblicke in die Geschichte des Fahrrads zu bekommen. Es werden auch einige historische Räder ausgestellt, die die Besucher sich auf der Messe anschauen können.