Hoffen auf "größte Fahrrad-Demo in NRW "

" Wir hoffen auf die größte Fahrrad-Demo, die es bisher in NRW gegeben hat ", sagt Symanski mit Blick auf die Sternfahrt. Die beginnt an vielen der rund 50 Startpunkte landesweit bereits am Sonntagmorgen, unter anderem in Dortmund, Kamp-Lintfort und Heinsberg.

Durch die Sternfahrt gibt es ab Sonntagmittag im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet immer wieder kurzzeitige Straßensperrungen. Betroffen sind unter anderem zwei Rheinbrücken und der Rheinufertunnel. Autofahrer sollten mit Verzögerungen rechnen.