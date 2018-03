Ein Lieferfahrzeug, das selbstständig Pakete ausliefert, Taxis ohne Fahrer und ein Auto, das von der Familie alleine zum Supermarkt geschickt wird. In Aachen ist am Donnerstag (08.03.2018) ein Forschungsprojekt gestartet, das zeigen soll, wie das funktionieren könnte.

Der Name des Projektes: UNICAR-agil. Dahinter steckt ein Konsortium aus Wissenschaft und Industrie. Es will ein völlig neuartiges fahrerloses und elektrisches Fahrzeug entwickeln. Und es will zeigen, dass es sicher ist.