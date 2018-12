Die Polizei fahndet jetzt auch mit zwei Videos nach dem Brandstifter von Schleiden. Überwachungskameras am Städtischen Gymnasium haben den mutmaßlichen Täter gefilmt. In der Schule wurden insgesamt drei Brände gelegt. Bei einem Feuer Mitte November entstand ein Millionenschaden.

Kurze Filmsequenzen

Die Videos zeigen eine Person, die ihr Gesicht unter einer Kapuze und hinter einem Schal oder Tuch versteckt. Die kurzen Filmsequenzen wurden am 15. und am 16. November aufgenommen, also an Tagen, als in der Schule Feuer gelegt wurde.

Die Polizei Euskirchen hat die Videos auf ihrer Facebookseite und bei Twitter veröffentlicht. Sie geht davon aus, dass es sich bei der unbekannten Person um den Täter handelt, und hofft, dass ihn jemand erkennt, bevor er noch einmal zuschlägt.