Den Jugendämtern an Rhein und Ruhr werden immer mehr Fälle möglicher Kindeswohlgefährdung gemeldet. Das belegt eine WDR -Recherche am Dienstag (12.12.2017).

Bereits seit 2014 gehen die Jugendämter vermehrt möglichen Kindeswohlgefährdungen nach. Eine Entwicklung, die sich auch in diesem Jahr fortsetzt. Das bestätigen die Städte Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg, Neuss, und Ratingen.

Meldungen und tatsächliche Fälle steigen an

So stieg die Zahl der Meldungen von möglichen Kindeswohlgefährdungen in Düsseldorf in den letzten beiden Jahren um 100 Fälle an. Im Jahr 2015 waren es noch 1416 gemeldete Fälle. Bis Oktober dieses Jahres waren es schon 1507. Auch die Zahl der belegten Fälle wuchs kontinuierlich an. Laut der Statistik ist der Großteil der betroffenen Kinder zwischen null und fünf Jahren alt.