Start für rund 300 Schüler

An insgesamt elf Standorten in NRW sollen die rund 300 Schüler einen Einblick in den Polizeidienst bekommen. Im ersten Schuljahr steht eine Mischung aus Unterricht und Praxis an. Geplant sind jede Woche zwei Tage Schule und drei Tage Dienst bei der Polizei, zum Beispiel im Streifenwagen oder bei der Kriminalpolizei.