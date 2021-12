Mönchengladbacher wird Opfer von Identitätsdiebstahl

" Es ist ein gruseliges Gefühl ", sagt Dieter Breymann. Für den Mönchengladbacher CDU -Kommunalpolitiker und Rechtsanwalt ist es ein echter Albtraum: Er hat von einer fremden Person Nachrichten bekommen, in denen die Person behauptet, von ihm finanziell betrogen worden zu sein.

Der angebliche Beweis: Ein Bild eines US -amerikanischen Passes mit Breymanns Foto. Der Mönchengladbacher ist unschuldig – aber der Fall ist komplizierter, als auch er zunächst denkt.

Scamming als gängige Betrugsmasche im Internet