Für zwei Tage: Facebook eröffnet Laden in Köln

Das soziale Netzwerk Facebook sucht das Gespräch mit den Kölnern. Auf der Hohe Straße in der Kölner Innenstadt haben Mitarbeiter deshalb für zwei Tage (16.11.2018 und 17.11.2018) ein Ladenlokal angemietet. In dem beantworten die Facebook-Mitarbeiter die Fragen der Kölner. Die Sicherheit und die Privatsphäre der Nutzer stehen dabei im Mittelpunkt.

Facebook reagiert auf Datenskandal

Besucher des Facebook Pop-up-Store auf der Kölner Hohe Straße

Natürlich ist alles in blau-weiß gehalten, in den Facebook-Farben. Es gibt eine Theke, eine Kaffee-Bar und einige Stationen, an denen man sich informieren kann. Viele Leute wollen etwa wissen, ob ihre Daten wie Fotos oder Videos bei Facebook sicher sind. Anfang des Jahres hatte es einen großen Skandal gegeben, weil Facebook die Daten von Millionen Nutzern an eine Firma weitergegeben hatte. Mit dem Laden wolle man auf die Unsicherheit der Nutzer reagieren, sagt Facebook-Sprecher Klaus Gorny.

Kölner können auch viel ausprobieren

Außerdem haben die Kölner die Möglichkeit, sich Tipps und Informationen rund um den Umgang mit Facebook geben zu lassen. Man kann aber auch ausprobieren, wie man auf der Plattform kleine Videos erstellt oder mit Freunden online Karaoke singt. Tatsächlich, auch das kann Facebook.

Aktion gibt es erstmals in Deutschland

Es ist das erste Mal in Deutschland, dass sich Facebook-Mitarbeiter so direkt den Fragen der Menschen stellen. " Wenn die Aktion gut ankommt, dann werden wir bestimmt überlegen, ob wir irgendwo auch längerfristig so eine Ansprechmöglichkeit einrichten können ", sagt Gorny.

Video starten, abbrechen mit Escape Facebook-Skandal: Wie schütze ich meine Daten? | WDR aktuell | 23.03.2018 | 02:03 Min. | Verfügbar bis 23.03.2019 | WDR

Stand: 16.11.2018, 14:01