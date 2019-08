Gefängnisstrafe für Ex-Beamten aus Hürtgenwald

Ex-Beamter voll schuldfähig

Als alles aufflog, summierte sich der Schaden auf rund 600.000 Euro. Carsten E. habe irgendwann selbst den Überblick verloren, sagte sein Verteidiger im Prozess. Sein Mandant leide unter krankhafter Kaufsucht. Dem folgte das Gericht nicht. Carsten E. sei voll schuldfähig. Er sei nicht krank, er habe sich einfach ein schönes Leben finanzieren wollen. Bei seinen Betrügereien sei er kreativ und geschickt vorgegangen.

Verteidiger will in Revision gehen