Hoffnung für evakuierte Häuser in Wuppertal

In Wuppertal-Langerfeld sind noch immer fünf Häuser gesperrt. Sie waren wegen Rissen in den Mauern evakuiert worden. Teilweise bestand Einsturzgefahr. Doch jetzt gibt es für die Bewohner der Hausnummer 49 Hoffnung. Am Dienstag (26.03.2019) prüft ein Statiker, wie stabil das Haus ist und ob es wieder freigegeben werden kann. In diesem Fall könnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Hoffnung für Hausbewohner

Die Bewohner der anderen Häuser können vorerst noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren, weil etwa die Standsicherheit endgültig geklärt werden muss. Doch auch für sie besteht noch Hoffnung.

Die Stadt Wuppertal will mittlerweile nicht mehr ausschließen, dass selbst das am stärksten betroffene Gebäude mit der Hausnummer 45 noch gerettet werden kann. Bisher durften die Mieter dieses Haus nicht einmal betreten, um ihre persönlichen Sachen herauszuholen.

Ursache steht noch nicht endgültig fest

Bei der Ursache für das Absacken der Häuser wollen sich die Behörden noch nicht endgültig festlegen. Unter dem Haus hatten die Bergbauexperten Stollen gefunden. Allerdings gibt es nach Angaben der Stadt bisher keinen Hinweis darauf, dass diese für das Absacken ursächlich sind. Unklar sei auch noch ob ein Wasserrohrbruch als Ursache in Frage kommt. Experten vermuten, dass dadurch Erdreich weggespült worden sein könnte. Für diese Woche sind noch letzte Bohrungen geplant, die mehr Klarheit bringen sollen.

Video starten, abbrechen mit Escape Das rätselhafte Absacken der Häuser von Langerfeld. Lokalzeit Bergisches Land. . 02:35 Min. . WDR. Von Rüdiger Knössl.

Video starten, abbrechen mit Escape Neues von den einsturzgefährdeten Häusern in Wuppertal-Langerfeld. Lokalzeit Bergisches Land. . 02:31 Min. . WDR. Von Gabi van den Boom.

Stand: 26.03.2019, 13:05