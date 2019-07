Ein Eurowings-Airbus musste am Montag (08.07.2019) seine Reise in die Dominikanische Republik abbrechen und zurück nach Düsseldorf fliegen. Grund war nach Angaben der Fluggesellschaft ein Vogelschlag im Triebwerk.

Beim Start kam es laut Eurowings zu einem Vogelschlag an einem Triebwerk des Airbus A330. An Bord waren nach Angaben von Eurowings 303 Passagiere. " Daraufhin hat die Crew entschieden, aus Sicherheitsgründen nach Düsseldorf zurückzukehren ", bestätigte ein Eurowings-Sprecher. Sowohl für die Passagiere als auch für die Crew habe " zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden ", so der Sprecher.

Maschine wird untersucht