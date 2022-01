Die EU-nahe Initiative "Europa-Nostra" macht sich deshalb für die Aufnahme der Stadt in ein Förderprogramm stark. Sie nennt Stolberg in einem Atemzug mit anderen gefährdeten Baudenkmälern in Europa. Zum Beispiel der Zogubrücke in Albanien oder der Gartenstadt Butte-Rouge in Frankreich. Die Chancen auf Förderung stehen gut, sagt Stadtsprecher Tobias Schneider. Aktuell ist Stolberg unter den letzten zwölf Bewerbern. Die letzten sieben werden gefördert.

Beraterstab interessanter als Geld

Sollte Stolberg im März in die Runde der letzten sieben Kandidaten einziehen, würden 10.000 Euro in die Kassen der Stadt fließen. Doch um dieses Geld geht es der Stadt und der EU nahen Initiative "Europa Nostra" nur vordergründig.

Viel interessanter ist für sie: Neben dem Geld würde Stolberg ein Beraterstab an die Seite gestellt, der den Wiederaufbau begleiten würde. "Dieser Beraterstab ist viel interessanter als die auf den ersten Blick recht kleine Fördersumme von 10.000 Euro", sagt Tobias Schneider. Denn: Der Beraterstab weiß genau, welche Fördertöpfe die EU bereithält, um zerstörte Baudenkmäler wieder herzurichten. Millionenförderungen in der Folge wären nicht unwahrscheinlich. "Hinzu käme, dass Stolberg auf einmal europaweit Beachtung bekäme", sagt Schneider.

Stolbergs Wiederaufbau als Vorbild für Europa

Die Größe und die Lage der Stadt an einem Fluß würde europäischen Denkmalschützern ein ungeahntes Spielfeld eröffnen. Der Wiederaufbauplan für Stolberg nach der Flut könnte auch als Blaupause für andere historische Städte in ganz Europa dienen. "Damit hat Stolberg ein nicht zu verleugnendes Potenzial als Inkubator und Teststandort für ganz Europa zu fungieren", sagt auch der Beirat der EU-Initiative. Ob es Stolberg wirklich in die Runde der letzten sieben schafft, dass entscheidet sich im März.

Wer ist "Europa Nostra" ?

"Europa Nostra" bezeichnet sich selbst als "zivile Stimme der Zivilgesellschaft, die sich für den Schutz und die Förderung des Kultur- und Naturerbes einsetzt". Die Initiative steht der EU zwar nah, hat politisch mit ihr aber nichts zu tun. Es ist ein Zusammenschluss von Nichtregierungsorgansisationen, der auch von Unternehmen und Privatpersonen unterstützt wird. Die Initiative wurde 1963 gegründet und gilt heute als größtes und repräsentativstes Netzwerk für das europäische Kulturerbe.

Stand: 04.01.2022, 14:34