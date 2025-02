Überfall in Bochum geplant - Bande in Belgien verhaftet

Antonio Ferrara verhaftet

Nach Angaben von VRT -News, einer deutschsprachigen Seite des öffentlich-rechtlichen flämischen Rundfunks VRT , soll unter den Verhafteten der französisch-italienische Schwerkriminelle Antonio Ferrara sein. Er soll 19 Jahre in Haft gesessen haben und 2022 entlassen worden sein, so die Nachrichtenseite.

Für das NRW -Landeskriminalamt war der erfolgreiche Einsatz ein Beleg dafür, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit beim Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist. Die Tat steht auch in Verbindung zu einem Einsatz in Hagen. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.

Karnevalsveranstaltungen finden statt

Mittlerweile besteht nach Angaben der belgischen Polizei am Zugriffsort in Eupen keine Gefahr mehr. Daher kann auch der Karnevalsumzug in Eupen ohne Einschränkungen stattfinden. Die Straßensperren wurden aufgehoben.

