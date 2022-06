Ein Jahr nach Flutkatastrophe - Eupen zieht Bilanz

Viele Projekte, wie der Wiederaufbau von Sporthallen, die Instandsetzung von Straßen oder Kanälen, sind noch in der Planungsphase, die Prozeduren sind kompliziert und langwierig. Zwischen der ersten Ausschreibung und dem Beginn der Arbeiten können mitunter zwei Jahre vergehen. Da jeder so schnell wie möglich Wiederaufbauarbeiten durchführen möchte, fehlt es zurzeit auch an Fachkräften.

Noch ein dickes Paket Arbeit

Schwere Unwetter haben Teile von Ostbelgien verwüstet

Für die Stadt Eupen ist der Wiederaufbau eine Herkulesaufgabe: Sie möchte, dass Sporthallen und soziale Einrichtungen schnell wieder komplett funktionsfähig sind. Straßen, Wasser- und Stromleitungen müssen instandgesetzt und Uferböschungen gesichert und neu gestaltet werden. Immerhin: Nach der Analyse von Bodenproben konnten Brunnen und Parks inzwischen saniert und für die Öffentlichkeit wieder freigegeben werden.

Beratung dank Spendengeldern

Nach der Flutkatastrophe kamen viele Spendengelder zusammen, von Privatleuten aber auch von öffentlichen Einrichtungen. So spendete das Rote Kreuz rund eine Million Euro an die Stadt Eupen. Dieses Geld wurde unter anderem dazu verwendet, in der Unterstadt einen Pavillon einzurichten, in dem Betroffene Rat und Hilfe finden - etwa bei der Beantragung von Zuschüssen oder anderen praktischen Problemen.

Glück im Unglück

Zurzeit planen Studienbüros und Experten spezifische Hochwasserschutzmaßnahmen nach neuesten Richtlinien. Diese Maßnahmen können erst in ein paar Jahren konkret verwirklicht werden. Bei allem Unglück sieht die Stadt Eupen in der Flutkatastrophe auch eine Chance: Sie kann nun alle Projekte umweltgerecht und nachhaltig planen und verwirklichen.