Schüsse in Swisttal: Mann schwer verletzt

Der Angriff soll sich am Montagabend ereignet haben. Das Opfer wurde laut Polizei von mindestens einer Kugel getroffen. Der Verletzte wurde demnach auf einem Feldweg in der Nähe der Bundesstraße 56 gefunden und war noch ansprechbar. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Er schwebt offenbar nicht in Lebensgefahr.

Fahndung auch per Hubschrauber

Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Es gebe Hinweise auf eine andere Person, die sich vom Tatort entfernt habe und sich auf der Flucht befinde, hieß es. Mehrere Streifenwagen suchten nach dem geflohenen Täter. Unterstützung erhielten sie zudem aus der Luft von einem Polizeihubschrauber.

Nach ersten Erkenntnissen werde derzeit ein privaten Konflikt hinter der Tat vermutet, teilte die Polizei mit. Für den mutmaßlichen Schützen liegt eine Täterbeschreibung vor. Die Polizei rief Zeugen dazu auf, sich zu melden.