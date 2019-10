Jedes Jahr im Herbst

Ungewöhnlich sei die Situation aber nicht, sagen die Experten des WDR -Verkehrsstudios in Dortmund. Die Zahlen im Oktober 2018 seien schlimmer gewesen. "Da gab es zum Ende des Monats sogar einen Spitzenwert von 584 Kilometern Stau im Land." Die Ursachen lägen bei der Jahreszeit auf der Hand, bestätigt auch der ADAC : Dauerregen und Dunkelheit, daran müssten sich Autofahrer nach dem langen trockenen Sommer wieder gewöhnen.

Vom Rad ins Auto

Dazu kommt mehr Pendlerverkehr, weil im Oktober und November üblicherweise weniger Menschen verreisen. Wenn es kälter wird, steigen auch mehr Rad- und Bahnfahrer lieber wieder um ins Auto.

Mehrere Unfälle

Knapp 500 km Stau in NRW wurden am Dienstag auch durch mehr Unfälle verursacht. 75 Unfälle hat das WDR-Verkehrsstudio am Morgen nur auf Autobahnen gezählt. Ein Auffahrunfall auf der A46 bei Düsseldorf sorgte gleich für Probleme auf drei anderen Strecken.

Stau alternativlos

Natürlich sind und bleiben die vielen Baustellen Stau-Ursache Nummer eins in NRW. Aber, so der ADAC, die seien an vielen Stellen einfach alternativlos. Darauf müssten sich alle auch für die anstehenden Herbstferien einstellen. Der Autoclub empfiehlt, wer flexibel arbeitet oder sich die Zeit selbst einteilen kann, sollte Berufsverkehrszeiten meiden.

Stand: 08.10.2019, 12:17