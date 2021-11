Erzbistum Köln lädt zu fragwürdigem Bußgottesdienst ein

Niemand fragt nach

Kardinal Woelki ist gerade nicht da. Er nimmt eine Auszeit, angeordnet vom Papst. Sein Vertreter, Weihbischof Steinhäuser, hätte die fünf ehemaligen Beiratsmitglieder anrufen können. Ihre Telefonnummern sind in der Bistumsleitung bekannt. Zwei von ihnen arbeiten sogar als Seelsorger für das Erzbistum. Doch stattdessen schickte er ihnen, ohne Vorwarnung, eine Einladung zum Bußgottesdienst. Karl Haucke reagierte darauf mit Übelkeit und Erbrechen. Zu oft hatte er, während der Täter ihn als Kind vergewaltigte, auf Kreuze und Gebetbücher starren müssen. Die Vorstellung, in den Dom zu gehen, konnte er kaum verarbeiten.

Mechthild Schröder-Toyka, die zierliche Frau, die Haucke gegenübersitzt, schrieb einen empörten Brief an den Weihnbischof und fragte, ob nicht zumindest Kardinal Woelki für einen solchen Bußakt anwesend sein müsste.

" Wir werden benutzt "

Und Winfried Ponsens sagt: " Man weiß beim Bistum, dass ich der Kirche lange nicht mehr angehöre, und glaubt dann, mich durch einen Gottesdienst besänftigen zu können? " Ponsens erkennt ein verletzendes, aber vertrautes Schema: " Wir werden benutzt, um der Kirche irgendwie Ansehen zu verleihen. Es geht nicht um uns bei diesem Gottesdienst. "

Keine Beratung von außen

Patrick Bauer arbeitet selbst beim Bistum und engagiert sich als Betroffener bei der Deutschen Bischofskonferenz. Noch vor wenigen Wochen hatte er Kardinal Woelki angeboten, trotz aller Streitigkeiten für Fragen zur Verfügung zu stehen.

"90 Prozent der Betroffenen, die ich kenne, wollen mit Kirche nichts mehr zu tun haben. Und sie dann zu einem Gottesdienst einzuladen, in dem es um sexualisierte Gewalt geht, allein das ist so blöd, das kann man sich gar nicht vorstellen." Patrick Bauer

Brandbriefe an den Bischof

Zum ersten Mal, so sagen es die Betroffenen, erleben sie allerdings eine breite Welle der Solidarität. Dem WDR liegen Briefe vor, in denen unter anderem ein Missbrauchs-Beauftragter eines anderen Bistums an die Kölner Bistumsleitung schreibt: " Wenn Betroffene um Vergebung gebeten werden, bringt man sie in ein Dilemma. Die Vergebung zu verweigern, bedeutet, den Bittenden zurückzuweisen und zu verletzen. Damit kommt der Betroffene in die Rolle des Enttäuschers und der Täter in die Rolle des Opfers. "