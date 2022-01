Erzbistum Köln kündigt wegen Bürostuhl - Urteil am Nachmittag erwartet

Der hochrangigen Mitarbeiterin, die zehn Jahre lang die Missbrauchsfälle im Kölner Erzbistum bearbeitet hatte, war fristlos gekündigt worden. Sie hatte zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 ihren ergonomischen Bürostuhl mit nach Hause ins Homeoffice genommen.

Deutliche Worte des Richters am Amtsgericht Köln

Er habe bei diesem Kündigungsgrund doch erhebliche Bedenken, sagt der Vorsitzende Richter. Eine fristlose Kündigung unterliege häufig einer Güterabwägung. Natürlich sei es nicht in Ordnung, einen Bürostuhl nach Hause mitzunehmen. Andererseits sei es in der konkreten Situation 2020 nach relativ frischem Ausbruch der Corona-Pandemie turbulent zugegangen. Da habe auch die Arbeit in einem Homeoffice zunächst einmal organisiert werden müssen. Das müsse man berücksichtigen. In seinen Augen sei das lediglich eine Pflichtverletzung, die aber nicht zur außerordentlichen Kündigung führen dürfe.