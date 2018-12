Missbrauch: Erzbistum Köln übergibt Akten

Die Staatsanwaltschaften Köln, Bonn und Düsseldorf können bei ihren Ermittlungen im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche auf Akten des Erzbistums Köln zurückgreifen. In Köln seien die Akten am Montag, in Düsseldorf und Bonn bereits am Freitag übergeben worden, teilte das Erzbistum am Montag (17.12.2018) mit. " Damit sind nun komplett alle bekannten Fälle aus der Vergangenheit zur Prüfung und weiteren Ermittlung übergeben ", erklärte Oliver Vogt, der sogenannte Interventionsbeauftragte.