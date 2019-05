Das Erzbistum Köln distanziert sich von Aussagen des katholischen Priesterausbilders Pater Romano Christen über Homosexualität. Generalvikar Markus Hofmann stellte am Freitag (10.05.2019) klar, dass die von dem Pater geäußerten Ansichten nicht der Auffassung von Kardinal Rainer Maria Woelki entsprächen.

Woelki werde in Kürze ein Gespräch mit dem Pater führen und seinen Standpunkt deutlich machen. Das Erzbistum Köln lege " großen Wert darauf ", Fragen der Sexualität in der Priesterausbildung " intensiv und vorurteilsfrei zu thematisieren und dabei den neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse darzustellen ", betonte der Generalvikar.

Priesteramtskandidaten eine offene Reflexion ermöglichen

Man sei dabei, mit Hilfe externer Spezialisten neue Bausteine der Ausbildung zu schaffen, die den Kandidaten für das Priesteramt eine offene und klare Reflexion über ihre eigene Sexualität und sexualwissenschaftliche Fragen ermöglichten.

In einer am Freitag (10.05.2019) veröffentlichten Stellungnahme bezeichnete Pater Romano Christen seinen Vortrag als " unzulänglich und mitunter vielleicht auch so formuliert, dass er Missverständnisse allzu leicht ermöglicht. " Es sei nicht seine Absicht gewesen, Menschen zu verletzen. Sofern das doch geschehen sei, bitte er um Entschuldigung.

Christen hatte unter anderem gesagt, Homosexualität sei " Folge einer psychologischen (Fehl)entwicklung " in Kindheit und Jugend. Homosexuelle Beziehungen seien " eine narzisstische Suche " und bedeuteten eine " Fixierung auf die Lust ". Zudem gebe es Therapien für homosexuellen Männer, die erfolgreich absolviert werden könnten.