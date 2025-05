Die Beamten vom Ordnungsamt sind überfragt: „Also, wo die Busse gleich ankommen, wissen wir jetzt auch nicht so genau“ . Es ist 07:15 Uhr. Eine halbe Stunde bevor die ersten Realschüler aus Erkrath-Hochdahl ankommen sollen. Sie stehen zu dritt vor dem Schloß-Gymnasium in Benrath und versuchen, jemand zu erreichen, der zuständig ist. Vergeblich. Von außen sieht die Schule ein wenig heruntergekommen aus.

Das Schulgebäude steht seit Februar leer

Die Erkrather Schüler werden herzlich in Empfang genommen

Die Stadt Düsseldorf hatte sie im Februar leergeräumt, weil das Schloß-Gymnasium in ein neues Gebäude gezogen ist. Jetzt sind die leeren Unterrichtsräume eine Übergangslösung für rund 1.000 Schüler. Ihr Schulzentrum in Erkrath-Hochdahl war vor gut zwei Wochen abgebrannt. Im Inneren ist teilweise richtig modern. Jedes Klassenzimmer sei mit einem Multimedia-Board, also einer digitalen Tafel und mit Wlan ausgestattet, sagt Uwe Heidelberg, Leiter der Realschule.

Bis sich der Schulalltag einschleicht, dauert es noch

Da fährt auch schon der erste Lehrer aus Erkrath mit seinem Auto vor. „ Einmal über die Füßgängerbrücke dahinten, und dann sehen auch schon die Bushaltstelle “. Die Brücke führt über die stark befahrene Bundesstraße und endet in einem Wendehammer. Die provisorische Schulbushaltestelle besteht aus zwei Pfeilern mit ein gelb-grünen Haltestellenzeichen. Der Fahrplan wurde frisch drangeklebt.

Püntklich und sicher angekommen

Die Busfahrer der sechs Gelenkbusse der Rheinbahn wissen genau, wo sie ihre Schüler absetzen sollen. Pünktlich um 07:40 Uhr kommen die Realschüler aus Erkrath-Hochdahl an ihrer neuen Schule an. Ihr Unterricht beginnt um 08:15 Uhr. Die Gymnasiasten fangen eine Stunde später an und werden in einer zweiten Rutsche aus Erkrath abgeholt.

„Es ist für diese Schulkinder etwas ganz Besonderes. Sie haben ihre Schule verloren in Erkrath, kommen jetzt woanders hin und vertrauen uns dass wir sie sicher ans Ziel bringen. Das haben wir heute Morgen gemacht.“ Busfahrer Matthias Jundrzyk

Matthias Jundrzyk hat die Schulbuskolonne angeführt. Ihm war es heute besonders wichtig, pünktlich zu sein. Es ist ja auch das erste Mal, dass die Kinder sich nach einer Woche Distanzunterricht wiedersehen. Er will, dass die Schüler sich auch schon auf der Fahrt zu ihm sicher und wohlfühlen. Das haben sie, sagt eine Schülerin. Der Bus sei aber ziemlich voll gewesen und viele mussten stehen.

Für viele ist der Schulweg jetzt nicht nur ungewohnt, sondern auch länger

Das wird wohl bis nächstes Jahr Februar so bleiben. Dann sollen die Kinder wieder in Erkrath-Hochdal zur Schule gehen können. Dafür plant die Stadt Erkrath Container als Klassenräume aufzustellen.

Herzlicher Empfang von Schülern, Schulleitern und Bürgermeistern

Nach dem kurzen Weg über die Brücke stehen die Schüler auch schon vor ihrer neuen Schule. Sie werden begrüßt von einem "Herzlich Willkommen"-Banner. Dann versammelt und mitten auf dem Schulhof noch einmal ganz offiziell von ihren Schulleitern, Schulministerin Dorothee Feller und den beiden Bürgermeistern der Städte Düsseldorf und Erkrath.

Erkrather Schüler vor dem ehemaligen Gebäude des Schloß-Gymnasiums

„ Es ist kaum in Worte zu fassen, was es bedeuten muss, wenn Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und alle anderen, die am Schulleben beteiligt sind, von einem auf den anderen Moment einen vertrauten Ort des Lernens, Lehrens, Lebens und Miteinanders verlieren “, sagte Ministerin Feller.

Die Übergangslösung wird zum Alltag

Nach der kurzen Ansprache ist der Schulhof auf einmal wieder leer. Die Schülerinnen und Schüler strömen in ihre Klassenräume und scheinen froh zu sein, sich endlich wiederzusehen. Dass das so schnell geklappt hat, freut nicht nur die Schüler, sondern auch alle Beteiligten der Städte, Schulen und der Rheinbahn.