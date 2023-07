Rund um die Uhr frisch - Erster Pommesautomat in NRW

Sobald die drei Euro im Automaten gelandet sind, läuft die Uhr von 290 Sekunden herunter. " Bitte warten Sie. Zubereitung läuft ", steht auf dem riesigen Display des Pommesautomaten. Man hört Geraschel und Brutzel-Geräusche. Nach knapp fünf Minuten landen goldgelbe, knusprige Pommes in einem kleinen Becher im Ausgabefach.

Hier, an der Emmericher Straße in Kleve, finden hungrige Nachtschwärmer und Schichtarbeitende eine Anlaufstelle, wenn alles andere im Ort geschlossen hat. Fabian Albers hat einen Automatenkiosk "Snackbox" eröffnet, der rund um die Uhr auf hat - mit der Pommesmaschine als absolutem Hingucker.

Automaten-Besitzer ist überrascht über Erfolg

" Ich war selbst im Außendienst tätig und habe es - zwar nicht mit Pommes - aber in anderer Form mit Automaten gesehen ", sagt Albers dem WDR zu seiner Idee. " Ich wollte etwas Außergewöhnliches haben. "

Pommes frisch frittiert für drei Euro, nachts mit 50 Cent Aufpreis - das ist das Angebot, das seit dem Start vor ein paar Tagen sehr gut angenommen wird. Auch zur Überraschung des Automaten-Besitzers. " Ich kriege sehr viel Feedback, dass es eine total coole Idee für Kleve ist ", sagt Albers. " Und generell hat man so etwas in Nordrhein-Westfalen einfach noch nicht gesehen. "

Tatsächlich ist der Pommesautomat in Velbert der erste in ganz NRW . Weitere Exemplare gibt es in Bayern und Baden-Württemberg. Kunden können mit Karte, Scheinen oder Münzen bezahlen.

Schokobons aus Dubai und der weltweit schärfste Chip

Und als wäre ein Pommesautomat alleine noch nicht ungewöhnlich genug, stehen im Kiosk noch weitere besondere Exemplare. Ein Greifer mit Plüsch-Super-Marios zum Beispiel, oder ein Automat mit Kondomen, Tampons, Schwangerschaftstests und Dillgurken.

Albers hat extra Schokobons aus Dubai importiert, die sind gerade Trend auf den Social-Media-Plattformen. Auch der „Hot Chip“ wird angeboten, der angeblich am schärfsten gewürzte Maistortilla-Chip der Welt. Stolze zehn Euro kostet ein Stück.

Zweiter Laden ist schon geplant

Gerade kümmert sich der Jungunternehmer noch selbst um die Befüllung und Pflege seiner Automaten, in Zukunft will er dafür Personal einstellen. Wenn alles gut geht, will er schon im Sommer 2024 einen zweiten Automaten-Laden in der Oberstadt eröffnen - dann mit Dingen des täglichen Bedarfs wie Grillfleisch, Eiern und Milch.

Über das Thema berichten wir am 25.07.2023 auch im WDR-Fernsehen: Lokalzeit aus Duisburg, 19.30 Uhr.