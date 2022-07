Erste "Klingenpride" in Solingen

Der erste CSD für Solingen: Am Samstag (30.07.2022) soll im Südpark ein Bühnenprogramm aus Musik, Kleinkunst und Diskussionen stattfinden. Anders als bei vielen anderen Christopher Street Days gibt es in Solingen keine Parade, sondern Programm auf zwei Bühnen: Fünf Konzerte, eine Travestieshow und Kunst stehen neben 20 Infoständen zur Szene und Beratungsangeboten auf dem Programm. Auch die Stadt Solingen hat einen Stand.

Drei Solinger haben die Klingenpride ehrenamtlich auf die Beine gestellt. Wochenlang haben sie die Veranstaltung geplant. Sie wollen so ein Zeichen für mehr Toleranz und gegen Diskriminierung setzen. Mitorganisator Manfred Ackermann zeigt sich optimistisch: " Die Rückmeldungen die wir bekommen, sind sensationell. "

Zerstörte Regenbogenflagge