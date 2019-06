Fridays for Future Aktivisten bei UNO-Klimaverhandlungen in Bonn

Klimademos auch in Indien

Insgesamt haben bei den letzten Fridays for Future-Schulstreiks und -Demos in 120 Ländern mehr als 1,5 Mio Kinder und Jugendliche teilgenommen. Auch in Indien, mit vielen tausend Teilnehmern z.B. in Neu-Dehli. Aber aus einem anderen Grund, sagt Sanjey Vashist vom Climate Action Network South Asia: aus Solidarität mit den streikenden Schülern in Westeuropa und Amerika. " Wir liegen beim Pro-Kopf-CO2-Ausstoß immer noch so weit zurück, da gehen die Forderungen, die Welt vor dem Klimakollaps zu retten, nicht an die indische Regierung ."

Nicht freundliche Worte wichtig, sondern Handeln

Bei aller Freude über die Aufmerksamkeit, die ihnen bei dieser Klimaverhandlungsrunde zuteil wird: Wichtig findet Luca Samlidis von FFF nur Taten. In Bonn sollten die Länder auch schon damit beginnen, ihre nationalen Klimaziele nachzubessern. Die bisherigen Klimaschutzzusagen würden zu einer Erderwärmung um mehr als 3 Grad bis Ende dieses Jahrhunderts führen. Die angestrebten und gerade noch zu bewältigen 1,5 Grad wären so nicht erreichbar. Und das wäre dann keine Klimakrise, sondern eine Katastrophe.

Video starten, abbrechen mit Escape Start der Klimakonferenz in Bonn. Lokalzeit aus Bonn. . WDR. Von Sebastian Tittelbach, Elisa Miebach.

Stand: 18.06.2019, 06:58