Am Donnerstag (29.08.2019) kontrollieren Stadt und Polizei in Köln das Durchfahrtsverbot für Lkw durch die Innenstadt. Das Verbot gilt seit einer Woche für alle Lkw über 7,5 Tonnen, die Köln nur als Transitstrecke nutzen. Lkw , die in Köln Waren anliefern oder abholen, dürfen weiterhin in die Verbotszone fahren.