Rollende Jugendherberge startet in Köln

Großes Interesse bei jungen Leuten

Bett in fahrender Jugendherberge

Und die Idee kommt gut an. Die Jungfernfahrt zum "SonneMondSterne"-Festival wurde zuvor in den sozialen Netzwerken angekündigt. Daraufhin haben sich laut DJH mehrere Tausend junge Leute um einen Platz in dem Bus beworben. Allerdings haben die Plätze dieses Mal auch nichts gekostet und wurden vom DJH verlost. Das wird wohl nicht so bleiben, aber was eine Übernachtung künftig kosten wird, steht laut DJH noch nicht fest.

Auch Universitäten und Stadtverwaltungen wollen mitmachen

Sollte die Idee die Übernachtungsgäste und den Verein überzeugen, dann wird die fahrende Jugendherberge häufiger eingesetzt. Schon jetzt gebe es Nachfragen von Universitäten, die die fahrende Jugendherberge für Exkursionen buchen wollen. Aber auch Stadtverwaltungen seien interessiert, die den Bus bei Stadtfesten für ausländische Gäste einsetzen wollen.