Kölner Erzbistum: Erste Erkenntnisse über verschlossenes Gutachten

Das Urteil der Münchner Anwälte ist deutlich. Die Verantwortlichen in der Kirche würden der besonderen Fürsorgepflicht nicht gerecht, "wenn mehr oder minder gleichgültig darauf verwiesen wird, dass es sexuellen Missbrauch auch außerhalb der katholischen Kirche gibt. Die katholische Kirche muss sich vielmehr mit allen Kräften darum bemühen, gerade auch ihre Gläubigen vor sexuellem Missbrauch durch kirchliche Amtsträger zu schützen."

Kirchenrechtler Anuth: Nicht auszuschließen, dass Einschätzungen nicht öffentlich werden sollten

Kirchenrechtler Bernhard Anuth

Für Kirchenrechtler Professor Bernhard Anuth könnte das Zitat bestätigen, was vorher bereits verschiedentlich vermutet wurde, nämlich "dass der eigentliche Grund für die Nichtveröffentlichung des Münchner Gutachtens nicht dessen tatsächliche oder vermeintliche Mängel waren." Anders als die Kölner Gutachter haben, so Anuth im WDR , sich die Münchener "offensichtlich auch über systemische Ursachen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch Gedanken gemacht, die in der Kirche nicht gern gehört oder von vornherein ausgeschlossen werden."

Bernhard Anuth findet, die Münchner Anwälte haben völlig zurecht auf den hohen moralischen Selbstanspruch der Kirche hingewiesen. "Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass solche Einschätzungen nicht öffentlich werden sollten, weil damit nicht mehr so einfach die einen zu be- und der andere zu entschuldigen gewesen wäre."

Beauftragter der Bundesregierung: Viele Gründe für sexuelle Gewalt

Johannes-Wilhelm Rörig ist der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung

Der Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs Johannes-Wilhelm Rörig sagte dem WDR : "Spätestens seit Veröffentlichung der MHG -Studie (Anm. d. R.: bundesweite Studie zur sexualisierten Gewalt im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz) wissen wir, dass eine Kombination einer Vielzahl von Gründen maßgeblich für sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im katholischen Kontext ist. Nicht allein das Gebot der sexuellen Enthaltsamkeit, nicht allein der Klerikalismus, nicht allein die katholische Sexualmoral sind jeweils allein ursächlich. Aber die Kombination dieser und weiterer Gründe erhöht die Gefahr sexueller Gewalt gegen Kinder in den Strukturen, in denen sie katholischen Kirchenleuten anvertraut sind."

Betroffener Katsch will Aufklärung vorantreiben

Matthias Katsch, der selbst als Schüler sexualisierte Gewalt erlebt hat, versucht seit Jahren die Aufklärung voranzutreiben. Dass das Erzbistum Köln eine fertige Untersuchung nicht veröffentlichen wollte, habe ihn entsetzt. Vor allem auch, weil im Oktober 2020 einige Betroffenen aus Köln berichteten, dass sie sich gedrängt gefühlt hätten, der Nicht-Veröffentlichung zuzustimmen. Instrumentalisierung stand im Raum. Matthias Katsch sagte dem WDR , der Ausschnitt aus der Münchner Untersuchung zeige: "Das geheime Gutachten hat sich offenbar getraut, unerwünschte weil tiefergehende Empfehlungen zu formulieren, damit Prävention nachhaltig wirkt."

Matthias Katsch ist Sprecher einer Betroffeneninitiative

Bei den Verantwortlichen in Köln gebe es die klare Tendenz zur Relativierung: "Es kann und darf nicht sein, dass die tieferen Ursachen für die vielen Missbrauchstaten durch Kleriker in der inneren Struktur der Kirche und ihrer vormodernen Haltung zur Sexualität des Menschen liegen. Der Missbrauch und die Verheimlichung, der Täterschutz und die Opfermissachtung hatten System. Das geheim gehaltene Gutachten hat das benannt."

Katsch schlussfolgert, dass die Verantwortlichen demnach sehenden Auges auch weiterhin Kinder und Jugendlichen in Gefahr gebracht hätten. Ihnen sei ihr überkommenes Kirchenbild wichtiger als der Schutz vor sexueller Gewalt. Katsch erzählt von seinen zahlreichen Begegnungen mit Bischöfen und anderen Verantwortlichen in der Kirche: "Sie wollen eigentlich bis heute nichts ändern an ihrer Form von Kirche und an der Haltung zur Sexualität. Die Opfer nehmen sie dafür in Kauf und relativieren sie."

Theologe Remenyi: Zweites Gutachten wird Betroffenen nicht gerecht

Matthias Remenyi lehrt an der Uni Würzburg

Eine weitere Einschätzung zum Stil der Münchner Untersuchung kommt vom Würzburger Theologie-Professor Matthias Remenyi. Er sagte dem WDR , dass viele, die Kardinal Woelki verteidigten, das Gutachten der Kanzlei Gercke loben, weil es sich auf juristisch benennbare Pflichtverletzungen beschränke, die nun zu konkreten personellen Konsequenzen geführt hätten. "Das mir vorgelegte Zitat legt aber die entscheidende Schwäche dieser Strategie offen: Sie kann nur der erste Schritt sein, denn sie bringt nur die Spitze des Eisbergs ans Licht." Das moralische Verhalten Einzelner "angesichts des kirchlichen Selbstverständnisses, bleibt dabei unbeachtet. Ebensowenig kommt die Frage nach systemischen und strukturellen, tieferliegenden Ursachen des Missbrauchs und seiner Vertuschung auf den Tisch, wie sie etwa die MHG -Studie 2018 aufgelistet hat."

Matthias Remenyi sieht bei dem nun vom Erzbistum veröffentlichten, zweiten Gutachten den Fokus auf der schlechten Aktenführung, mangelnder Rechtskenntnis und unklaren Zuständigkeiten. "Das ist gewiss nicht nichts, wird aber, wenn es dabei bleibt, den Betroffenen nicht gerecht." Remenyi warnt davor, dass die im Ausschnitt aus der Münchner Untersuchung angesprochenen grundlegenden systemischen Fragen nun mit Verweis auf das Gercke-Gutachten nicht mehr angesprochen würden.

"Ein Gutachten, das, weil nicht tief genug greifend, de facto systemstabilisierend Verwendung fände, wäre erneut missbräuchlich." Gerechtigkeit für die Betroffenen und neues Vertrauen der Gläubigen könne nur durch vollständige Transparenz, Umkehr und Neuanfang gelingen, so der Würzburger Theologe. "Wie das einer Bistumsleitung gelingen soll, die noch im Herbst 2020 den Betroffenenbeirat für ihre eigenen Zwecke in Dienst genommen hat, ist mir schleierhaft. Ich halte den Schaden für irreparabel."

Journalisten dürfen Gutachten einsehen

Ab Donnerstag 9 Uhr dürfen nun Journalisten und andere Interessierte die Münchner Untersuchung einsehen. Anderthalb Stunden hat jeder, der beim Erzbistum einen Termin macht, dafür Zeit.

Die Begründung des Erzbistums für die Nichtveröffentlichung lautete stets, die Münchner Anwälte hätten handwerklich nicht sauber gearbeitet, deshalb könne man das Gutachten nicht veröffentlichen. Die Kritik an der Münchner Untersuchung untermauerte das Erzbistum mit dem Gutachten zweier Jura-Professoren. WDR -Recherchen legen allerdings offen, dass zumindest einer der Gutachter, Professor Matthias Jahn aus Frankfurt, den Auftrag des Erzbistums an die Münchner Kanzlei nicht kannte. Ihm war nicht bewusst, dass die Kanzlei explizit nicht nur die Aktenlage sondern auch das Handeln der Verantwortlichen vor dem kirchlichen Selbstverständnis, als moralisch und ethisch, beurteilen sollte.

Kardinal Woelki: Von Münchner Gutachten noch keine Seite gelesen

Kardinal Woelki mit den Verfassern des Gercke-Gutachtens

In seiner Stellungnahme zum Zitat aus der Münchner Studie schreibt das Erzbistum dem WDR : "Die Angabe, dass Mitarbeiter der Kirche einen Vertrauensvorschuss genießen, teilt das Erzbistum und ist sich dieses Vertrauensvorschusses bewusst." Für das Erzbistum Köln sei nun das Gutachten der Kanzlei Gercke "handlungsleitend" , da das Münchner Gutachten methodische Mängel habe. "Soweit die Münchener Gutachter im Übrigen außerhalb ihrer juristischen Fachkompetenz Wertungen und Anregungen geben, können diese schon bereits deshalb nicht handlungsleitend sein, weil den Münchener Gutachtern in diesen Feldern an jeder fachlichen Kompetenz fehlt" , schreibt die Pressestelle des Erzbistums auf WDR -Nachfrage. Man werde aber auch außerhalb juristischer Felder weiter aufarbeiten.