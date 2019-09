Im Cum-Ex-Prozess will sich am Mittwoch (18.09.2019) einer der beiden Angeklagten vor dem Bonner Landgericht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen einlassen. Ihm und einem 38-jährigen weiteren Briten werden die Beteiligung an Cum-Ex-Geschäften zu Lasten der Staatskasse vorgeworfen. Die Bonner Staatsanwaltschaft geht von mehr als 30 Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung aus, deren Schaden sich auf mehr als 440 Millionen Euro belaufe.