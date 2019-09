Pützchens Markt in Bonn eröffnet

Autobahnabfahrt Pützchen gesperrt

An den fünf Kirmestagen fahren zusätzliche Busse und Bahnen zum Festgelände. Auf der Autobahn 59 wird in Fahrtrichtung Süden die Ausfahrt Pützchen am Freitag- und Samstagabend gesperrt sein. Damit will die zuständige Bezirksregierung Köln Rückstaus bis auf die Autobahn verhindern.