Erntehelfer aus Rumänien in Düsseldorf erwartet

Am Donnerstag (09.04.2020) kommen am Düsseldorfer Flughafen sechs Sonderflüge mit Erntehelfern aus Rumänien an.

Die Bundesregierung hatte die geltende Corona-Reisesperre gelockert, um drohende Ernteausfälle zu minimieren.

Sechs Maschinen mit Erntehelfern erwartet

Eine Maschine, die aus dem rumänischen Sibiu kommt, soll am Mittag in Düsseldorf landen. Ein Flug nach Iasi, der kurze Zeit später landen sollte, wurde annulliert – zum Leidwesen von Spargelbauer Chistian Meyer. In der Maschine sollte seine „Stammmannschaft“, zehn routinierte Spargelstecher, sitzen. Jetzt, so hat er gehört, sollen sie erst am Freitag kommen.

Am späten Nachmittag wird dann in Düsseldorf die nächste Maschine aus der Stadt Cluj erwartet. In der rumänischen Metropole starten in kurzer Reihenfolge wenig später drei weitere Flugzeuge, die am Abend landen sollen. Insgesamt werden sechs Sonderflüge in Düsseldorf ankommen.