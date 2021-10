Hünxe: Dritter mutmaßlicher Wolfsriss in einer Woche

Die Halterin des verendeten Ponys hat das Tier am Freitagmorgen auf ihrer Weide gefunden. Niedergerissene Elektrozäune deuten auf eine Hetzjagd hin. Mehrere andere Tiere blieben unverletzt.

Ein Wolfsberater hat inzwischen im Auftrag des Landesumweltamtes mögliche DNA -Spuren gesichert.

Pferdehalter sollen unterstützt werden

Bislang hatten die Wölfe am Niederrhein vor allem Schafe und Ziegen gerissen. Aber schon am Mittwoch war in Hünxe ein getötetes Pony gefunden worden, am Donnerstag ein verletztes.