In der Käthe-Kollwitz-Schule in Ratingen-West hat es einen Kohlenmonoxid (CO)-Alarm gegeben, teilte die Polizei am Montag (03.12.2018) mit. 24 Schüler an der Schule an der Erfurter Straße klagten über Unwohlsein und sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.