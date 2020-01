12:00 Uhr: Die Polizei bedankt sich für die große Beiteiligung der Bevölkerung bei der Aufklärung der Brandursache. Viele Hinweise seien eingegangen. Die Verursacher des Brandes selber haben sich bereits am Mittwoch (01.01.2020) bei der Polizei gemeldet. Es handelt sich laut Polizei um mehrere Personen. Nach eigenen Aussagen haben sie die Himmelslaternen im Internet bestellt. Dass die Leuchten verboten seien, hätten sie nicht gewusst.

12:05 Uhr: Bei den Brandverursachern handelt es sich um drei Krefelderinnen, eine Mutter und ihre Töchter, im Alter von 30 bis 60 Jahren. Sie müssen sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Mehr will die Polizei zu den Personalien der Frauen nicht bekanntgeben.

12:10 Uhr: Die drei Frauen haben gegenüber der Polizei mehrfach beteuert, wie unendlich leid es ihnen tue. Die Polizei appeliert daher an die gesamte Bevölkerung, nun keine voreiligen Schlüsse zu ziehen.

12:15 Uhr: Auf Nachfrage bestätigt die Feuerwehr erneut, dass beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits ein Vollbrand vorgefunden wurde. Eine Brandmeldeanlage und eine Sprinkleranlage gab es in dem Affenhaus nicht. Das sei damals beim Bau des Affenhauses nicht vorgeschrieben gewesen.

12:20 Uhr: Zwei Schimpansen haben mit leichten Brandverletzungen überlebt. Nach Angaben des Zoos haben die beiden Tiere heute Futter und Wasser von ihren vertrauten Tierpflegern angenommen und verhielten sich den Umständen entsprechend ruhig. Wie stark die Tiere traumatisiert sind, könne man noch nicht absehen.

12:25 Uhr: Die drei Krefelderinnen hätten sich bewusst für die Himmelslaternen an Silvester entschieden. Die Leuchten seien zuvor noch mit guten Wünschen für 2020 handschriftlich versehen worden. Gegenüber der Polizei hätten die Brandverursacherinnen ausgesagt, man sei sich der Risiken nicht bewusst gewesen. Die Himmelslaternen wurden nicht in unmittelbarer Nähe des Zoos gestartet.

12:27 Uhr: Nach Angaben des Zoos wurde das Affenhaus vollständig zerstört. Das Haus sei nicht zu retten. "Es ist ein Totalschaden", sagt die Pressesprecherin des Zoos Petra Schwinn.

12:30 Uhr: "Wir sind mitten in der Trauerbewältigung", so Schwinn. Das Ereignis sei noch zu frisch, um jetzt schon darüber zu reden, wie es mit der Menschenaffen-Haltung im Krefelder Zoo weitergehen soll. Die Pläne für den neuen Schimpansenwald seien jedoch erstmal ad acta gelegt.

12:32 Uhr: Ein paar der verbrannten Tiere konnten identifiziert werden. Die Identifizierung sei durch die Tierpfleger erfolgt. Auf Nachfrage erklärte Zoo-Sprecherin Schwinn, dass für Wildtiere keine Bestattungen erlaubt seien. Die Tierkörper werden an das Veterinäramt übergeben. Allerdings werde es zoointern eine Trauerfeier geben, um Abschied zu nehmen. "Sollte es eine öffentliche Trauerfeier geben, werden wir darüber bei Facebook berichten", so Schwinn.

Was wir bisher wissen

Die Ermittler in Krefeld gehen davon aus, dass der Brand in der Silvesternacht durch eine Himmelslaterne ausgelöst wurde. Himmelslaternen bestehen aus Papier, im Inneren brennt eine Flamme, durch deren Wärme die Laternen aufsteigen. Wegen der Brandgefahr sind sie in Nordrhein-Westfalen verboten.

Zeugen hatten mehrere Himmelslaternen über dem Zoogelände gesehen. Die Polizei hat außerdem solche Laternen am Brandort gefunden. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Brandstiftung

Mehr als 30 Tiere in Krefeld gestorben

Bei dem Brand im Krefelder Zoo starben mehr als 30 Tiere, darunter acht Menschenaffen. Zwei Schimpansen überlebten das Feuer leicht verletzt. Einen Feuermelder gab es in dem Affenhaus nicht. Der Zoo in Krefeld sagt, dass das aber auch nicht vorgeschrieben ist.

Große Trauer um die Tiere

Vor dem Zoo in Krefeld hatten sich am Mittwoch viele Menschen versammelt, um zu trauern. Der Zoo hat sich für die breite Unterstützung und Anteilnahme in der Öffentlichkeit bedankt.