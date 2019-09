Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben nach dem Brand im Düsseldorfer Marienhospital die Ermittlungen gegen einen 83-jährigen Patienten aufgenommen. Das teilten sie am Mittwoch (11.09.2019) mit. Bei dem Feuer in der Klinik waren in der Nacht zum Dienstag (10.09.2019) 19 Menschen verletzt worden, ein 77-Jähriger starb.