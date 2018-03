Nach dem schweren Säureangriff konnte die Polizei jetzt mit dem Opfer sprechen, sagte die Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Dienstag (06.03.2018). Allerdings konnte der Innogy-Manager Bernhard Günther noch keine Hinweise zur Tat geben.

Bereits 2012 hat es einen Überfall auf den Manager gegeben. Damals konnte die Tat nicht aufgeklärt werden. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob Zusammenhänge zwischen den beiden Taten bestehen. Außerdem wird das Umfeld des Opfers auf Hinweise untersucht.

Weiterhin keine konkreten Hinweise auf den Täter

Medien hatten von einem Handschuh berichtet, den die Täter nach dem Säure-Anschlag zurückgelassen haben sollen. An ihm soll die DNA einer Frau gefunden worden sein. Staatsanwältin Dorothea Tumeltshammer sagte zwar, dass jede Menge Spurenmaterial sichergestellt wurde und dieses ausgewertet wird, es aber noch keinen konkreten Hinweis auf den oder die Täter gibt.

Keine Lebensgefahr

Bereits am Sonntagmorgen (04.03.2018) wurde der Manager in einer Parkanlage von zwei Unbekannten angegriffen. Er konnte sich noch nach Hause schleppen und wurde dann mit einem Hubschrauber in einem Spezialklinik gebracht.

Die Täter schütteten ihm ätzende Säure ins Gesicht und liefen dann davon. Günther erlitt schwerste Verletzungen, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr. Die Tat wurde als "versuchter Mord" eingestuft.