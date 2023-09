Ermittlungsgruppe in Köln wegen mutmaßlicher Sexualdelikte eingerichtet

Eine 37-Jährige Frau war in der Nacht zu Dienstag nach eigenen Angaben von einem etwa 20-jährigen Mann am Haupteingang des Südstadions in Köln angegriffen worden. Der Mann habe sie gewürgt und versucht ihr unter den Rock zu fassen. Sie soll den Täter mit starker Gegenwehr in die Flucht getrieben haben. Nach ihren Angaben habe er dunkel gelockte Haare und einen dunklen Trainingsanzug getragen.

Zwei Überfälle innerhalb einer Stunde

Kurz darauf machte eine 23-Jährige die Polizei auf der Vorgebirgsstraße in Höhe des Tierheims auf sich aufmerksam. Ein etwa 20-Jähriger Mann habe sie kurz vorher von hinten gepackt und ihr unters T-Shirt und in den Schritt gegriffen. Sie habe sich von dem Angreifer befreien und flüchten können.

Ähnliche Tat wohl schon am Wochenende

Die Übergriffe ähneln in Ort und Tathergang einem weiteren mutmaßlichen Sexualdelikt, das in der Nacht auf Sonntag gemeldet wurde. Ein etwa 1,80 großer Mann soll eine 32-jährige Frau auf ihrem Heimweg in Zollstock angegriffen haben. Er soll die Frau von hinten auf den Boden gestoßen, ihre Kleidung zerrissen und ihr an die Brüste und den Intimbereich gefasst haben. Auch sie gibt an, sich mit Gewalt gewehrt und den Täter in die Flucht geschlagen zu haben.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittler suchen dringend nach Zeugen. Wer Hinweise hat, soll sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.