Nach dem verheerenden Brand in der Kindertagesstätte Lummerland in Erkrath ist die Ursache auch am Mittwoch (31.07.2019) noch immer unklar. Unterdessen läuft eine große Spendenaktion für die Kita. Nicht nur das Gebäude, auch alle Spiel- und Bastelmaterialien sind bei dem Brand zerstört worden.

Spenden für Ausstattung der Kita

Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist groß. Die Bürger spenden zum einen Geld für neues Spielzeug. Zum anderen geben auch viele Spielsachen, Bastel- und Malmaterialien ab. Nach den Sommerferien sollen die Kinder zunächst in Containern untergebracht werden.