Nach dem Brand in einer Erkrather Kita haben Eltern am Dienstag (06.08.2019) eine Spendenaktion organisiert. Die Bereitschaft für Sach- und Geldspenden in der Bevölkerung war riesig, teilte ein Sprecher der zuständigen AWO am Mittwoch (07.08.2019) mit.

Große Spendenbereitschaft

Bei der Sachspenden-Aktion wurden etliche Spielzeuge gespendet. Teilweise hatten die Spender sogar neue Spielwaren gekauft, um sie der Kita zu geben, so der Sprecher weiter.

Sachspenden selbst seien inzwischen genug zusammen gekommen. Die Organisation bittet deshalb, nur noch Geld zu spenden.

Erstmal provisorische Gruppenräume für Kinder

Die abgebrannte Kita soll bald wieder aufgebaut werden.

Wann die abgebrannte Kita wieder aufgebaut werden soll steht noch nicht fest. Die Kinder sollen erstmal in provisorischen Gruppenräumen in Containern untergebracht werden.

Diese sollten in zwei bis sechs Monaten fertig werden, so der AWO -Sprecher weiter.

Tatverdächtiger gesteht Brandstiftung

Der 17-Jährige, der die Tat begangen haben soll, hat inzwischen gestanden. Aktuell wird noch geprüft, ob er auch für den Brand in einer Erkrather Grundschule Anfang Juni verantwortlich ist.