Nach dem Brand in der Kita Lummerland in Erkrath am 27.07.2019 gestand ein Tatverdächtiger die Brandstiftung. Das gab die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Montag (05.08.2019) bekannt.

Tatverdächtiger bereits polizeibekannt

Es handelt sich um einen 17-jährigen Erkrather, auf den bereits wegen mehreren Brandstiftungen ein Haftbefehl erlassen wurde. Er hatte im vergangenen Jahr sieben Autos angezündet.