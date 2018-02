Grund zur Panik besteht laut RKI aber nicht. " Eine Grippewelle gibt es jedes Jahr ", sagte Glasmacher. In der Regel beginne diese Ende Dezember und halte drei bis vier Monate an. Die Meldezahl sei nicht auffällig höher als in den Jahren zuvor. Allerdings betonte die RKI-Expertin auch, dass bei Weitem nicht alle Fälle beim RKI registriert werden. Nur jene Fälle, die eine Laboruntersuchung nach sich ziehen, werden registriert.

20 Patienten in Klinik infiziert

Auch im Rheinland ist die Lage angespannt. Alleine dem Rhein-Sieg-Kreis sind vergangene Woche 97 Grippefälle gemeldet worden. In der LVR-Klinik für Psychiatrie in Bonn infizierten sich so viele Patienten mit dem Virus, dass die Klinik ein Aufnahme- und Besuchsverbot verhängen musste.