Blind in die Hochwasser-Katastrophe

Die Feuerwehr in Erftstadt hat Informationen zur drohenden Überschwemmung von Wohngebieten in ihrer Stadt tagelang ignoriert. Selbst als Fachleute des Erftverbandes am Mittag des 14. Juli – also etwa 20 Stunden vor den massiven Überflutungen von weiten Teilen der Stadt - ein außergewöhnliches Hochwasser in der Erft vorhersagten, reagierte die Feuerwehr nicht. Das haben Recherchen des WDR ergeben.

Feuerwehr hatte Flut nicht „auf dem Schirm“

Die Feuerwehr in Erftstadt hat die Recherchen des WDR weitgehend bestätigt. Sie hätten das Hochwasser in den Flüssen „ anfangs nicht auf dem Schirm “ gehabt. Später habe die Feuerwehr notwendige Informationen über die drohende Überflutung von Erftstadt nicht erhalten, weil sie „ blind “ gewesen sei. Alle Kommunikationsmittel - selbst der Feuerwehrfunk - hätten kurz vor der Überflutung versagt.

Anwohner hätten noch Zeit gehabt vor der Flut

Hätte die Feuerwehr rechtzeitig reagiert und die Bürger beim Bekanntwerden der ersten konkreten Hinweise auf Hochwasser in der Erft gewarnt, wären den Menschen etwa 20 Stunden geblieben, um persönliche Dinge, Dokumente, Erinnerungsstücke und anschließend sich selbst in Sicherheit zu bringen.

Aufräumen und Abreißen nach dem Hochwasser

„ Ich wurde am frühen Morgen wach und ich dachte, was rauscht das so im Garten “, sagt Wolfgang Bieberstein. „ Dann bin runtergegangen. Da kam das schon an, wie in so einem Mühlenbach. Ehe ich wieder oben war, hatte ich schon nasse Füße “. Der 82-jährige hatte keine Chance mehr, persönliche Dinge wie Fotoalben, Briefe, wichtige Dokumente oder Urkunden in Sicherheit zu bringen. „ Ich habe alles verloren “, sagt er mit tränenerstickter Stimme. „ Zum zweiten Mal alles verloren. Erst im Krieg und nun schon wieder “.

Hochwasser überraschte Menschen im Schlaf

Ähnlich wie Wolfgang Bieberstein ging es am Morgen des 15. Juli Hunderten Bewohnern von Erftstadt. In dem sonst beschaulichen Flüsschen Erft rollte an diesem Morgen ab etwa vier Uhr eine rasant steigende Hochwasserwelle auf Erftstadt zu. Das Hochwasser flutete zunächst Wohngebiete in Bliesheim, anschließend die Ortsteile Liblar und Blessem.

Das sprunghaft ansteigende Wasser lief in Keller und Erdgeschosse, während die Anwohner noch schliefen. Bei der für den Schutz der Bevölkerung zuständigen Feuerwehr in Erftstadt ahnte offenbar niemand, was da auf den Ort zukam. In dem zuerst von der rasanten Überflutung betroffenen Ortsteil Bliesheim hatte das Hochwasser auch Winfried Corall und andere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr vollkommen unvorbereitet getroffen.

Feuerwehrhaus unter Wasser: Sirene funktionierte nicht mehr

Die Männer versuchten, sich durch das Wasser zu ihrem Gerätehaus durchzuschlagen. „ Als wir dort gegen 7.30 Uhr ankamen, stand das Gerätehaus schon einen Meter unter Wasser “, berichtet Winfried Corall. „ Der größte Teil unserer Ausrüstung war unbrauchba r“. Der Strom war ausgefallen. Die Sirene auf dem Dach des Gerätehauses funktionierte nicht mehr. Die Feuerwehrleute konnten die Menschen im Ort nicht einmal mehr warnen.

Auch viele Autofahrer wurden von der Flut in Erftstadt überrascht.

Dabei hätte die Stadt Erftstadt schon Tage früher wissen können, dass in der Erft ein schweres Hochwasser entstehen könnte, dass Wohngebiete überschwemmt werden. Der Wasserexperte Heribert Nacken von der RTWH-Aachen sagt im Gespräch mit dem WDR: „ Die Informationen, die uns allen vorlagen, die fingen eigentlich schon am Montag des 12. Juli an. Schauen sie mal auf den Youtube-Kanal des Deutschen Wetterdienstes, der macht Unwettervideos. Da wurde schon am 12. Juli darauf hingewiesen, dass ein ganz außergewöhnliches Ereignis kommt .“

Rechtzeitige Warnungen des Deutschen Wetterdienstes

Tatsächlich hatte der Deutsche Wetterdienst sogar eine Karte mit den voraussichtlich am schwersten betroffenen Gebieten veröffentlicht. Im Zentrum dieser Karte lag Erftstadt. Der Wetterdienst warnte ausdrücklich also bereits drei Tage vorher vor den Überflutungen - bevor weite Teile von Erftstadt überschwemmt wurden.

Diese Informationen seien über zahlreiche Medien und Warn-Apps verbreitet worden, sagt Wasserexperte Nacken, so dass eigentlich niemand sagen könne, er habe davon nicht gewusst. Am Vormittag des 14. Juli kam der Regen, so wie es die Wetterdienste vorhergesagt hatten: Starkregen über der Eifel bis hin zum Bergischen Land.

Erftverband erwartete Jahrhunderthochwasser

Gegen Mittag des 14. Juli konnten die Wasserexperten des für das Hochwassermanagement in der Erft zuständigen Erftverbandes bereits erkennen, dass sich ein bedrohliches Hochwasser entwickelt: „ Aus den vorliegenden Niederschlagsvorhersagen des DWD konnte mit Hilfe der Abflussvorhersagen am 14. abgeleitet werden, dass ein außergewöhnliches Hochwasser entstehen wird und die entsprechenden Maßnahmen (Inbetriebnahme der Hochwasserrückhaltebecken) vorzubereiten sind “, erklärte der Erftverband später in einer schriftlichen Stellungnahme auf Anfrage des WDR.

Die Hydrologen des Erftverbandes teilten lokalen Medien im Erftkreis am Mittag des 14. Juli mit, dass ein „hundertjährliches Hochwasser“ zu erwarten sei. Ein hundertjährliches Hochwasser ist ein Wasserstand, der statistisch einmal alle 100 Jahre vorkommt. Bei diesem Wasserstand werden laut Berechnungen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in Erftstadt die Häuser von 270 Bürgern überflutet. Das geht aus Hochwasser-Risiko-Karten hervor, die detailliert zeigen, welche Gebiete bei welchen Wasserständen von Überflutungen betroffen sind. Diese Karten stehen der Stadt Erftstadt zur Verfügung und auch jeder Bürger kann sie im Internet finden.