Erftstadt: Mehr Hinweise ignoriert als bisher bekannt

Die Stadt Erftstadt hat eingeräumt, bereits am Nachmittag des 14. Juli um 15.30 Uhr vom Landesumweltamt eine Meldung über die Gefahr von Überflutungen bebauter Gebiete erhalten zu haben. Die Meldepegel im Einzugsgebiet der Erft hatten nach Angaben des Umweltamtes den entsprechenden Wasserstand erreicht und stiegen weiter.

Feuerwehrleute erkundeten Erft-Ufer

Nach Angaben des zuständigen Beigeordneten der Stadt wurde daraufhin die Feuerwehr in Erftstadt mit der Erkundung der Erft-Ufer beauftragt. Die Feuerwehrleute hätten aber keine Überschwemmungen feststellen können.

In Erftstadt hat die Stadtverwaltung die Bevölkerung gefährdeter Gebiete an dem Nachmittag nicht vor Überschwemmungen gewarnt. Wie aus den Unterlagen der Ratssitzung vom Dienstagabend hervorgeht, hat die Stadt am 14. Juli außerdem die Erft-Pegel oberhalb von Erftstadt beobachtet. Vor allem der Pegel in Bad Münstereifel-Arloff sei eine wichtige Informationsgrundlage gewesen. In Arloff hatte der Wasserstand an dem Tag alle Warnwerte überschritten und gegen 20 Uhr sogar den Wert eines hundertjährlichen Hochwassers erreicht, also eines Hochwassers, das statistisch alle hundert Jahre auftritt.