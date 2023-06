Erft soll für Kajakfahrer sicherer werden

Auf der Erft bei Grevenbroich Wevelinghoven treibt ein Kajak. Zunächst ganz langsam. Dann nimmt das Boot Fahrt auf. Die Strömung treibt es auf ein Stauwehr zu. Hier verengt sich die Erft. Das Wasser strömt durch einen engen Kanal aus Beton und rauscht dann etwa einen halben Meter in die Tiefe. Das Wasser wirbelt und schäumt. Doch bevor das leere Kajak mitgerissen wird, wird es von einem schmalen Balken aufgehalten. Der liegt quer über dem Wasser. Ulrich Muris vom Erftverband nickt zufrieden.

Letzte Barriere für Kajakfahrer