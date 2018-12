Zahlreiche Besucher, auch aus dem Ausland, gab es auch in den anderen Innenstädten in NRW am dritten Adventswochenende. Wie der Einzelhandelsverband NRW bestätigt, stand der Kauf von Geschenken im Vordergrund. Kunden hätten außerdem verstärkt die Möglichkeit genutzt, online bestellte Ware in den Geschäften abzuholen.