Die Stadt Wülfrath freut sich. Seit Jahresbeginn verzeichnet man dort drei neue Geschäfte in der Altstadt. Neben einer Boutique für Damenmode und einem Kosmetiksalon zieht jetzt ein Spezialgeschäft für Brett- und Gesellschaftsspiele in die malerische Altstadt mit ihren bergischen Fachwerkhäusern.

Anja Haas vom Stadtmarketing Wülfrath (rechts) im Gespräch mit Ladeninhaberin Ingrid Schieß (links)

" Dort können sich Fans künftig auch zum gemeinsamen Spiel treffen ", berichtet Anja Haas vom Stadtmarketing. Ihr ist es wichtig, den historischen Ortskern lebendig und lebenswert zu halten. Kein leichtes Unterfangen. Denn in den letzten Jahren gab es zwar zahlreiche Neuansiedlungen, doch immer wieder mussten Geschäfte aufgeben.

Nur ein Fünftel der Miete

Nachdem ein erstes Förderprogramm des Landes gegen Leerstände in den Innenstädten Ende 2023 ausgelaufen war, gibt es inzwischen einen Nachfolger. Die Landesinitiative "Zukunft. Innenstadt“ des Heimatministeriums NRW . Interessenten können Ladenlokale so zwei Jahre lang für ein Fünftel des üblichen Preises anmieten. In Wülfrath hat die Stadt es allerdings geschafft, zwei der drei neuen Geschäftsinhaber auch ohne diese Landesförderung zu gewinnen.

Die Stadt Wülfrath geht gezielt auf Geschäfte in umliegenden Kommunen zu

Plakat der Stadt Wülfrath "Chancen.Jetzt!"

" Wir bewerben die Wülfrather Innenstadt sehr aktiv. Wir haben eine kleine Kampagne gestartet, mit Werbung über Plakate, Banner, Homepage “, so Anja Haas vom Stadtmarketing. "Chancen.Jetzt!" nennt sich das Programm. Dabei gehe man auch aktiv auf Geschäfte in den umliegenden Kommunen zu und frage sie, ob sie nicht Interesse hätten, einen zweiten Standort in Wülfrath zu eröffnen.

Außerdem arbeiten Stadtmarketing und das City-Management direkt mit den Hauseigentümern zusammen, sie stellen schnell Kontakt her zwischen Interessenten und den richtigen Ansprechpartner. In den Schaufenstern der freien Ladenlokale hängen gut sichtbare Informationen über Ladengröße, Miete und Ausstattung.

Es bleibt eine Herausforderung

Trotz der jüngsten Erfolge gegen den Leerstand in der Innenstadt sind die Probleme keineswegs beseitigt. Viele Betreiber, die in den letzten Jahren versuchten sich in der Wülfrather Innenstadt selbständig zu machen, sind gescheitert. Aktuell stehen noch zehn Ladenlokale leer. Doch aufgeben will Anja Haas nicht. Sie ist optimistisch, weitere Interessenten für die beschaulichen Altstadtgassen zu finden.